СМИ: художник Сергей Аверьянов без вести пропал в Москве после ссоры с женой

Российский художник Сергей Аверьянов 6 марта повздорил с женой, ушел из дома в Москве и не вернулся. На связь он не выходит — его сотовый телефон недоступен.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию о пропаже Аверьянова обратилась его супруга.

«Жена 60-летнего Сергея Аверьянова сообщила — днем 6 марта он вышел из дома и не вернулся. На связь с родственниками он не выходил, а его мобильный стал недоступен», — приводит агентство слова собеседника.

60-летний художник работает в мастерской «Лито». По словам его жены, Аверьянов иногда выпивает, из-за чего накануне и вспыхнул конфликт. Его не нашли ни на даче в Подмосковье, ни в комнате покойной матери.

Сергей Аверьянов состоит в Московском союзе художников. Он создает мозаики из натурального камня, смальты и плитки. Работал в Норвегии и Соединенных Штатах. Его произведения находятся в музеях и частных коллекциях в России, США, Норвегии и Японии.