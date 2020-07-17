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    17 июля 2020, 11:24

    СМИ: художник Павленский отказался от психиатрической экспертизы

    Александра Ломейко

    Художник-акционист Петр Павленский не будет проходить психиатрическую экспертизу, которую назначил суд. Россиянин от нее отказался. Врачи должны были осмотреть мужчину в рамках дела о сливе интимного видео с бывшим кандидатом в мэры Парижа.

    Судебный следователь направил Павленскому письмо, где говорилось об обязательном предоставлении сведений об оказании художнику психиатрической помощи. Об этом в эфире радиостанции Franceinfo рассказал адвокат Ясин Бузру.

    Необходимые данные Павленский должен был передать до 15 июля — таковы условия его нахождения под судебным контролем. Если они нарушаются, то художника могут поместить под стражу.

    В ответном письме россиянин заявил, что считает отвратительным использование государством психиатрической помощи. Ситуацию он назвал примером того, «как наука превращается в инструмент идеологической унификации».

    В отношении Петра Павленского, которого задержали в Париже, прокуратура французского города инициировала два предварительных расследования. По одному из дел художника подозревают в нападении с оружием на новогодней вечеринке. По второму — в распространении интимного видео, участником которого стал политик Бенжамен Гриво. В британских СМИ писали, что художник связан с ГРУ.