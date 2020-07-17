СМИ: художник Павленский отказался от психиатрической экспертизы
Судебный следователь направил Павленскому письмо, где говорилось об обязательном предоставлении сведений об оказании художнику психиатрической помощи. Об этом в эфире радиостанции Franceinfo рассказал адвокат Ясин Бузру.
Необходимые данные Павленский должен был передать до 15 июля — таковы условия его нахождения под судебным контролем. Если они нарушаются, то художника могут поместить под стражу.
В ответном письме россиянин заявил, что считает отвратительным использование государством психиатрической помощи. Ситуацию он назвал примером того, «как наука превращается в инструмент идеологической унификации».
В отношении Петра Павленского, которого задержали в Париже, прокуратура французского города инициировала два предварительных расследования. По одному из дел художника подозревают в нападении с оружием на новогодней вечеринке. По второму — в распространении интимного видео, участником которого стал политик Бенжамен Гриво. В британских СМИ писали, что художник связан с ГРУ.