СМИ: главу ТГК-2 задержали в Москве

Правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании «ТГК-2» Надежду Пинигину, написали СМИ. Причины задержания пока не названы.

Рассказать, с чем связано задержание, источник РИА «Новости» в правоохранительных органах не смог. Однако по информации собеседника «Интерфакса», женщину заподозрили в экономических преступлениях и задержали в Москве. Сейчас Пинигину этапируют в Архангельск.

«Территориальная генерирующая компания 2» на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.

Она занимается производством электрической и тепловой энергии и продажей пара и горячей воды потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.