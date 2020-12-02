СМИ: глава Росстандарта Абрамов написал заявление об уходе в отставку

Он пояснил, что в настоящее время Абрамов находится в отпуске, который продлится до 6 декабря текущего года. Временно исполняющим обязанности главы Росстандарта является заместитель руководителя Антон Шалаев, информирует ИА RNS.

«Вместе с тем Абрамов планирует освободить должность руководителя агентства», — уточнил собеседник информационного агентства.

По его словам, заявление об увольнении по собственному желанию находится на рассмотрении.

Алексей Абрамов работает в Росстандарте с 2013 года. Пост главы он занял летом 2014 года.