СМИ: глава Росстандарта Абрамов написал заявление об уходе в отставку
Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов написал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщил представитель агентства, пишет РИА «Новости».
Он пояснил, что в настоящее время Абрамов находится в отпуске, который продлится до 6 декабря текущего года. Временно исполняющим обязанности главы Росстандарта является заместитель руководителя Антон Шалаев, информирует ИА RNS.
«Вместе с тем Абрамов планирует освободить должность руководителя агентства», — уточнил собеседник информационного агентства.
По его словам, заявление об увольнении по собственному желанию находится на рассмотрении.
Алексей Абрамов работает в Росстандарте с 2013 года. Пост главы он занял летом 2014 года.