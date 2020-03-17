СМИ: Глава Роскомнадзора может стать гендиректором «Газпром-Медиа»

При этом один из собеседников издания уточнил, что Жаров уже встретился с председателем совета директоров «Газпром-Медиа», предправления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Однако представитель Роскомнадзора Елена Прохорова сообщила, что ей «на эту тему ничего не известно».

Сам Жаров в беседе с «Интерфаксом» отказался комментировать информацию о возможном назначении его на новую должность.

«Я не буду ничего комментировать, говорить ничего не буду», — цитирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» слова главы Роскомнадзора.

Александр Жаров возглавляет Роскомнадзор с 2012 года. Место руководителя «Газпром-медиа» вакантно после перехода Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера.

Чернышенко возглавлял холдинг с 2015 года. 21 января 2019 года он был назначен вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.