СМИ: глава Общественной палаты Иркутской области трагически погиб в своем доме

В Иркутске трагически погиб председатель Общественной палаты Юрий Коренев. В местных СМИ пишут, что он мог совершить самоубийство.

О смерти Юрия Коренева сообщило издание IRK.ru со ссылкой на источник, близкий к администрации города.

Тело председателя Общественной палаты Иркутска обнаружили в его загородном доме 23 мая. Как сообщило издание «Альтаир» со ссылкой на источник в силовых структурах, предприниматель мог совершить самоубийство.

Бизнесмен Юрий Коренев возглавил Общественную палату Иркутской области в 2017 году. Его выбрали методом открытого голосования. До этого он был заместителем председателя.

Более 15 лет Юрий Коренев занимался ресторанным бизнесом, он был генеральным директором ООО «Турбаза Прибайкальская». Он поддерживал благотворительные проекты в сфере культуры, издательской деятельности, благоустройства и здорового образа жизни. Коренев также инвестировал деньги в реставрацию деревянного памятника историко-культурного наследия.