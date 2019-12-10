СМИ: генерального директора «Метростроя» задержали в Санкт-Петербурге

Власти Петербурга приняли решение законсервировать строящиеся станции метро Подробнее

В компании заверили, что не видели начальника уже два дня и не могут с ним связаться. В пресс-службе затруднились сказать, по какой причине глава «Метростроя» задержан, и в рамках какого дела ему собираются предъявить обвинение. Работа сотрудников предприятия и всех его структурных подразделений продолжается в штатном режиме.

«Обязательства, имеющиеся у компании перед городом, будут выполняться. В частности, в рамках гарантийных обязательств устранены протечки, возникшие накануне на станции метро „Дунайская“», — отмечается в сообщении.

В петербургских СМИ появились информация, что Александрова заподозрили в присвоении или растрате, совершенной по предварительному сговору. Обыски в компании провели сотрудники Службы контрразведывательного обеспечения объектов на транспорте и следственного управления УФСБ.