СМИ: генерал-майора ФСБ в отставке нашли мертвым в Москве

Квартира ветерана спецслужб находится на Космодамианской набережной. Бзаев скончался на 75-м году жизни. Причины смерти пока не известны.

В 1971 году начал учебу в Высшей Краснознаменской школе КГБ СССР. С этого времени работал в системе органов госбезопасности, в том числе и в Центральном аппарате КГБ СССР.

В конце 1970-х отправился в длительную командировку за границу, вернулся в Советский Союз в 1984 году. В 1990-м Бзаева назначили председателем КГБ Северной Осетии, также он был директором Агентства Федеральной Безопасности по республике, министром безопасности Северо-Осетинской АССР, начальником службы контрразведки региона.

В 1994 году стал заместителем начальника главного управления ФСБ Российской Федерации, а в 1998-м получил должность секретаря Совета Безопасности Республики Северная Осетия-Алания.

Бзаеву дали звание генерал-майора в 1991 году. По его материалам учатся в органах безопасности. Он награжден множеством орденов и медалей СССР и России.