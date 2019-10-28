СМИ: гендиректор «Останкино» предупредил о сбоях в работе телецентра

В семиминутном ролике гендиректор ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» сообщил, что телецентр лишился четверти или даже трети доходов из-за невыплат Первого, поэтому придется сокращать штат. Видео появилось в середине октября, о его существовании рассказали сотрудник «Останкино» и собеседник издания на медиарынке.

Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать Михаил Шубин гендиректор «Останкино».

По словам Шубина, под угрозой оказалась техническая работа телецентра, стала нарастать аварийность, могут начаться сбои в эфире. И это касается всех каналов, которые обслуживает «Останкино». Среди них НТВ, «Матч ТВ», «Общественное телевидение России» (ОТР) и Первый канал. Основной доход телецентр получает за счет аренды помещений и ТВ-оборудования, трансляции сигнала каналов.

В пресс-службе Первого сообщили, что все выплатят в соответствии с договорными обязательствами. Гендиректор Шубин отказался от комментариев, также поступили представители других каналов. Однако первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев все-таки прокомментировал ситуацию, заявив, что его компания выполняет все обязательства и что их не предупреждали о сбоях.

В 2020 году Первому каналу предлагают выделить 6,5 миллиарда субсидий, в предыдущие годы он получил от государства 4,6 миллиарда и 3,8 миллиарда рублей.