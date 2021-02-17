СМИ: гендиректор Nike в России покидает свой пост

С поста генерального директора Nike в России уходит Андрей Кришнев. Об этом сообщил RT.

По словам инсайдера, Кришнева заменит Борис Генусов, который работал ранее внутри бренда в офисах Амстердама и Лондона.

Уточняется, что осенью 2010 года Кришнев получил в российском офисе Nikе должность директора по работе со стратегическими партнерами. Летом 2012 года его назначили старшим директором по продажам. С 2015 по 2017 год он работал в европейской штаб-квартире Nike в Нидерландах старшим директором по работе с клиентами. В сентябре 2017 года он занял пост гендиректора Nike в России.