СМИ: гадалка выманила у Аделины Сотниковой 2 млн рублей

Как не стать жертвой сетевых мошенников: инструкция Подробнее

Девушка нашла объявления гадалки в соцсетях. В SMS-сообщении она рассказала «специалисту» о своих проблемах. Гадалка, которая назвалась Ольгой, выставила цену за решение вопросов клиентки. Женщина потребовала два миллиона рублей. После того, как деньги оказались у нее, она перестала выходить на связь. Обманутая девушка обратилась в полицию.

«Так, в период времени с 21.09.2019 года по 30.09.2019 года гражданка перевела неизвестной женщине по имени „Ольга“ принадлежащие ей денежные средства на сумму два миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе МВД. Их заявление процитировало РИА «Новости».

Представитель Аделины Сотниковой прокомментировал эту новость Теlеgrаm-каналу «Подъем». Он заявил, что близким Аделины эта новость показалась странной. Сама спортсменка пока никак не отреагировала на публикации СМИ.

Аделина Сотникова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Она выиграла золото на Играх в Сочи в 2014 году.