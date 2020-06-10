СМИ гадают, откуда у Ефремова след на шее. Вероятно, это травма

После аварии на шее Михаила Ефремова заметили серьезный шрам. В СМИ стали появляться догадки, что след мог появиться из-за попытки суицида или же от ремня безопасности. Адвокат актера заверил, что причиной травмы стала именно авария.

«Он сильно ударился во время ДТП, удар был очень сильный, у него остался шрам на шее и на руке. И головой он сильно ударился», — рассказал адвокат актера Виталий Чернышев Life.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ефремов пытался покончить с собой. К актеру 9 июня якобы приезжала психиатрическая помощь. Причиной вызова медиков, по утверждению канала, стал шрам на шее у Ефремова. По информации Mash, актер заявил врачам, что ничего не помнит, а в комнате его застали одного. В подтверждение этих данных канал опубликовал фотографии Ефремова из зала суда. На снимках действительно можно разглядеть шрам у артиста.

Но после аварии в соцсетях появилось большое количество видео с места ДТП. Там у Ефремова тоже заметен багровый след на шее. Так или иначе, все кадры представлены в не самом лучшем качестве, поэтому сделать какие-либо выводы могут только врачи, которые осматривали актера после случившегося.

Авария в центре Москвы произошла вечером 8 июня. В тот день Михаил Ефремов протаранил фургон. Водитель машины скончался к утру в реанимации. Медицинская экспертиза установила, что актер сел за руль сильно пьяным. Ефремова сначала отпустили под подписку о невыезде, а затем отправили под домашний арест на два месяца. Решение об аресте 9 июня вынес Таганский суд Москвы.