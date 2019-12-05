СМИ: футболиста Алексея Смертина могут лишить водительских прав
Бывший игрок национальной сборной по футболу Алексей Смертин может лишиться водительских прав или подвергнуться аресту на 15 суток. Он спровоцировал аварию и скрылся с места ДТП, передает «Свободная пресса».
По данным издания, 18 ноября спортсмен задел автомобиль соседа, выезжая со двора. Смертин не дождался владельца машины. Он оставил ему записку и уехал.
Хозяину поврежденного авто пришлось обратиться в страховую компанию, так как машина находится в лизинге и ее ремонт можно сделать лишь в авторизованных центрах.
Автоинспектор вместе со страховщиками изучили видео с камеры видеонаблюдения, которая установлена на парковке. Они решили, что футболист нарушил действующее законодательство, покинув место аварии. Теперь Смертина могут лишить водительских прав или арестовать на 15 суток.