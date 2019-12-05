СМИ: футболиста Алексея Смертина могут лишить водительских прав

По данным издания, 18 ноября спортсмен задел автомобиль соседа, выезжая со двора. Смертин не дождался владельца машины. Он оставил ему записку и уехал.

Хозяину поврежденного авто пришлось обратиться в страховую компанию, так как машина находится в лизинге и ее ремонт можно сделать лишь в авторизованных центрах.

Автоинспектор вместе со страховщиками изучили видео с камеры видеонаблюдения, которая установлена на парковке. Они решили, что футболист нарушил действующее законодательство, покинув место аварии. Теперь Смертина могут лишить водительских прав или арестовать на 15 суток.