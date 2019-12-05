  • СМИ: футболиста Алексея Смертина могут лишить водительских прав

    05 декабря 2019, 17:24

    Артур Блянихов

    Бывший игрок национальной сборной по футболу Алексей Смертин может лишиться водительских прав или подвергнуться аресту на 15 суток. Он спровоцировал аварию и скрылся с места ДТП, передает «Свободная пресса».

    По данным издания, 18 ноября спортсмен задел автомобиль соседа, выезжая со двора. Смертин не дождался владельца машины. Он оставил ему записку и уехал.

    Хозяину поврежденного авто пришлось обратиться в страховую компанию, так как машина находится в лизинге и ее ремонт можно сделать лишь в авторизованных центрах.

    Автоинспектор вместе со страховщиками изучили видео с камеры видеонаблюдения, которая установлена на парковке. Они решили, что футболист нарушил действующее законодательство, покинув место аварии. Теперь Смертина могут лишить водительских прав или арестовать на 15 суток.