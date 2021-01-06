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    06 января 2021, 16:36

    СМИ: фрагмент старинной печати пропал из филиала архива РАН в Петербурге

    Андрей Иванов

    Из филиала архива РАН исчез фрагмент восковой печати грамоты XIII. Этот старинный артефакт никто не оценивал. Теперь потребуется экспертиза. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
    СМИ: фрагмент старинной печати пропал из филиала архива РАН в Петербурге

    По данным источника в правоохранительных органах издания, пропала часть оттиска восковой печати от древней грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I.

    Часть старинной печати хранилась в пластиковой коробке на реставрационном столе. По словам источника, этот фрагмент — особо ценным документом архивного фонда, однако его точная стоимость неизвестна.

    Полицейские сейчас устанавливают размер материального ущерба. Для этого будет нужна экспертиза.