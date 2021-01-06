СМИ: фрагмент старинной печати пропал из филиала архива РАН в Петербурге
Из филиала архива РАН исчез фрагмент восковой печати грамоты XIII. Этот старинный артефакт никто не оценивал. Теперь потребуется экспертиза. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
По данным источника в правоохранительных органах издания, пропала часть оттиска восковой печати от древней грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I.
Часть старинной печати хранилась в пластиковой коробке на реставрационном столе. По словам источника, этот фрагмент — особо ценным документом архивного фонда, однако его точная стоимость неизвестна.
Полицейские сейчас устанавливают размер материального ущерба. Для этого будет нужна экспертиза.