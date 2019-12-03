СМИ: физлица будут причисляться к иноагентам по принципу взаимности

Путин ввел дополнительное регулирование деятельности СМИ-иноагентов Подробнее

По словам источника, физические лица будут приравниваться к иностранным лицам по критерию взаимности.

По данным издания, накануне глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому физлица могут быть признаны иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента.

Сенатор Андрей Климов, являющийся автором законопроекта, обозначил, что новые меры коснутся от 20 до 30 человек. Сейчас в перечне СМИ-иноагентов находятся 10 средств массовой информации, в частности «Голос Америки».