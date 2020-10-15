СМИ: Евросоюз ввел в действие антироссийские санкции по ситуации с Навальным

По данным Bloomberg, речь идет об Андрее Ярине, Александре Бортникове и Сергее Кириенко.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж экстренно сел в Омске, где главу ФБК госпитализировали. Около двух суток он провел в местной больнице, после чего его спецбортом перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Чуть позже Германия заявила, что Навального отравили «Новичком». Также это подтвердили несколько европейских лабораторий.