СМИ: Елизавета II захотела помириться с принцем Гарри и Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II в ближайшие дни свяжется с принцем Гарри и Меган Маркл для примирения. В Букингемском дворце заявили, что слова о проявлении расизма в королевской семье будут изучены.
О реакции монарха на интервью сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источник во дворце.
Королева считает, что конфликт нужно решить с помощью «более личного подхода». Она запретила своим придворным обсуждать интервью герцога и герцогини Сассекских, тем более с прессой. За нарушение служащим пригрозили серьезными последствиями.
Источник сообщил изданию, что во дворце «буквально потрясены произошедшим» и некоторым «очень хотелось бы публично опровергнуть» сказанное парой.
«В этой ситуации монарх заняла очень взвешенную и разумную позицию. Она подает пример», — процитировала газета слова источника во дворце.
В интервью, данном 5 марта Опре Уинфри, Меган Маркл рассказала, что один из родственников мужа интересовался, насколько темной может быть кожа ее сына, и жаловалась, что была на грани самоубийства, но никто из королевской семьи не пожелал ей помочь.