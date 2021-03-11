СМИ: Елизавета II захотела помириться с принцем Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II в ближайшие дни свяжется с принцем Гарри и Меган Маркл для примирения. В Букингемском дворце заявили, что слова о проявлении расизма в королевской семье будут изучены.

О реакции монарха на интервью сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источник во дворце.

Королева считает, что конфликт нужно решить с помощью «более личного подхода». Она запретила своим придворным обсуждать интервью герцога и герцогини Сассекских, тем более с прессой. За нарушение служащим пригрозили серьезными последствиями.

Источник сообщил изданию, что во дворце «буквально потрясены произошедшим» и некоторым «очень хотелось бы публично опровергнуть» сказанное парой.

«В этой ситуации монарх заняла очень взвешенную и разумную позицию. Она подает пример», — процитировала газета слова источника во дворце.

В интервью, данном 5 марта Опре Уинфри, Меган Маркл рассказала, что один из родственников мужа интересовался, насколько темной может быть кожа ее сына, и жаловалась, что была на грани самоубийства, но никто из королевской семьи не пожелал ей помочь.