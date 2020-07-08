СМИ: экспорт легковых автомобилей в России снизился почти вдвое

За пять месяцев 2020 года в России почти вдвое сократился экспорт легковых автомобилей. Наиболее сильно он упал в мае: в этом месяце на продажи в полной мере повлияли введенные из-за коронавируса ограничения.

С января по май экспорт машин снизился на 44,4% — до 24,9 тысячи авто, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на статистику ФТС. С грузовыми автомобилями ситуация аналогична: падение на 29,9% — до 3,9 тысячи штук. Объем поставок уменьшился и в денежном выражении — на 42,3% или до 355,4 миллиона долларов и 8,5% или до 118 миллионов соответственно. В мае поставки были ниже показателей апреля и сократились больше всего.

В Российском экспортном центре назвали спад умеренным, принимая во внимание пандемию и временную приостановку работы дилерских центров. Общая покупательская и деловая активность при этом тоже практически отсутствовала. Перебои с поставками назвали незначительными, хотя ситуация с COVID-19 тоже на них повлияла.

Сейчас основными экспортерами выступают национальные бренды. Мировые, заметили в РЭЦ, показали большой спад.

Эксперты полагают, что в ближайшее время экспорт машин вряд ли будет расти. Российские автозаводы не сумеют загрузить свои мощности благодаря отгрузкам за рубеж. Непросто и с внутренним спросом. В июне рынок легковых и легких коммерческих автомобилей показал падения на 14,6%. И это несмотря на отложенный спрос и поддержку со стороны государства.