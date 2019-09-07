  • СМИ: экс-солистка «Тату» развелась с мужем

    07 сентября 2019, 10:34

    Дарья Бунякова

    Бывшая солистка группы «Тату» Елена Катина и рок-музыкант Сашо Кузманович развелись после шести лет брака. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на источники.

    Супруги разводились через суд. Заседание проходило 6 сентября в Кунцевском районном суде Москвы. Во время процесса пары в зале не было, вместо них присутствовали их представители.

    Катина и Кузманович поженились 3 августа 2013 года. Свадьбу молодожены сыграли сразу в двух странах — в России и Словении. Музыкант родился в этой республике. В мае 2015 года у пары родился сын Александр.

    С кем именно останется ребенок после расторжения брака пока не известно.

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    Елена Катина была солисткой группы «Тату с 1999 по 2009 год. Тогда коллектив был очень популярен, а в 2003 году группу отправили на «Евровидение». На песенном конкурсе «Тату» заняла третье место.

    Исполнительница в 2009 году решила начать сольную карьеру и стала выступать, как Lena Katina. За годы работы у нее вышло три альбома на разных языках и большое количество синглов.