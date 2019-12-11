СМИ: экс-мэра Челябинска задержали в Магнитогорске

Сотрудники ФСБ задержали бывшего главу Челябинска и вице-губернатора региона Евгения Тефтелева. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщили СМИ.

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«Тефтелева увезли на допрос в Следственный комитет», — сказал Ura.ru источник в силовых структурах.

Также прошли обыски в офисе компании депутата Городской думы Сергея Селещука, который занимался вместе с бывшим мэром строительством детских садов и школы в Курчатовском районе Челябинска, утверждает агентство.

Как уточнили источники газеты «Известия», обыски проводились по факту хищений на госконтрактах по строительству социальных объектов в городе.

По информации собеседника издания, обвинения пока не были предъявлены, но Тефтелеву может грозить обвинение в превышении своих полномочий, а Селещуку — в мошенничестве.

Евгений Тефтелев занимал пост мэра Челябинска с 2015 по 2018 год.