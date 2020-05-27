    27 мая 2020, 11:56

    СМИ: экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

    Наза Салех Захи

    Бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева доставили в петербургскую больницу с двусторонней пневмонией. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на источник.

    По данным издания, Игнатьев находится в тяжелом состоянии. У него высокий процент поражения легких, поэтому его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)*.

    Ранее Игнатьев стал героем заголовков СМИ, когда решил оспорить свое увольнение в связи с утратой доверия президента. Соответствующий иск он подал в Верховный суд России. Бывший глава Чувашии считает свою отставку в начале года несправедливой.

    Верховный суд вернул экс-губернатору часть иска о правах на дополнительные соцгарантии, но при этом принял документы об оспаривании указа об отставке. Российский лидер Владимир Путин будет ответчиком в этом деле.

    Причиной увольнения Игнатьева стало его скандальное поведение. Сначала он призвал «мочить» журналистов, критикующих власть. Затем вынудил сотрудника МЧС прыгать за ключами от служебной машины.

    *С помощью ЭКМО удается насытить кровь кислородом (оксигенация). Это помогает улучшить состояние пациента с тяжелой острой дыхательной недостаточностью.