СМИ: экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

По данным издания, Игнатьев находится в тяжелом состоянии. У него высокий процент поражения легких, поэтому его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)*.

Ранее Игнатьев стал героем заголовков СМИ, когда решил оспорить свое увольнение в связи с утратой доверия президента. Соответствующий иск он подал в Верховный суд России. Бывший глава Чувашии считает свою отставку в начале года несправедливой.

Верховный суд вернул экс-губернатору часть иска о правах на дополнительные соцгарантии, но при этом принял документы об оспаривании указа об отставке. Российский лидер Владимир Путин будет ответчиком в этом деле.

Причиной увольнения Игнатьева стало его скандальное поведение. Сначала он призвал «мочить» журналистов, критикующих власть. Затем вынудил сотрудника МЧС прыгать за ключами от служебной машины.

*С помощью ЭКМО удается насытить кровь кислородом (оксигенация). Это помогает улучшить состояние пациента с тяжелой острой дыхательной недостаточностью.