СМИ: Ефремов попросил скостить ему срок из-за расстройства психики

Адвокаты Михаила Ефремова подали кассационную жалобу о смягчении наказания. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, у актера развилось психическое расстройство и он страдает от алкогольной зависимости.

По данным канала, эту жалобу подали адвокаты Роман Филиппов и Петр Хархорин. В ней еще говорится, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства. В документе указали на то, что Ефремов активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, возместил ущерб и извинился перед родными погибшего по его вине Сергея Захарова.

Кроме того, подчеркнули адвокаты, у актера много близких на иждивении, а его жена Софья Кругликова лишилась работы.

В начале июня старшая сестра Ефремова Анастасия рассказала, что ее брату за решеткой живется непросто: он сильный и цельный, но шутить стал меньше. По мнению родственницы актера, он не выдержит семи лет в колонии.

В начале июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов на своем внедорожнике Jeep выскочил на встречку на Садовом кольце и на скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель грузовика погиб от полученных травм на следующее утро после аварии. Актера признали виновным в смертельном ДТП и отправили в колонию на 7,5 года.