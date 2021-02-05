СМИ: Ефремов на выплатил компенсацию жене погибшего Сергея Захарова

Гражданская жена курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, не получила от артиста компенсацию. Выплату Ирине Стерховой обещали его адвокаты.

Стерхова рассказала, что так и не увидела денег, в интервью сайту mk.ru. Хотя юристы уверяли, что компенсация будет.

«Никто ничего не выплатил. Все пропали», — сказала женщина.

Гражданская жена Захарова добавила, что в день рождения покойного на его почту пришло поздравление от сайта «Госуслуги».

«У нас с Сергеем была одна электронная почта на двоих, поэтому я ее читаю. <…> Вот поздравление от „Госуслуг“ стало неожиданностью», — призналась она.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Пьяный артист на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым фургоном. Машину вел Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали с серьезными травмами, он скончался в больнице через несколько часов.

Суд отправил Ефремова в колонию на восемь лет. При рассмотрении апелляции срок наказания артисту снизили на полгода. Актер отбывает его в Белгородской области.