СМИ: единую электронную базу данных о гражданском оружии создадут в России

По информации издания, владельцы оружия получат пластиковые карты и специальное мобильное приложение.

«Ъ» ознакомился с конкурсной документацией, согласно которой базу о гражданском оружии разделят на внутренний портал — для сотрудников Росгвардии и внешний — для производителей, продавцов и покупателей. Платформа позволит проследить путь каждого ствола от завода до магазина и упростит получение разрешений на его покупку и хранение.

«При наличии современных технологий вести бумажный контроль оборота оружия — нонсенс. Выписывать специальное разрешение на приобретение каждой единицы — абсурд. Введение автоматизированной системы упростит жизнь и владельцев легального оружия, и сотрудников лицензионно-разрешительной системы», — рассказал изданию бывший председатель правления общественной организации «Право на оружие» Игорь Шмелев.

Создание цифровой базы, по мнению экспертов, повысит ответственность владельцев оружия. Они должны будут следить, чтобы их личные данные не попали в чужие руки. Вся информация об оружии будет храниться на пластиковой карте. Бумажные лицензии и разрешения уйдут в прошлое.