СМИ: единственная больница в закрытом городе на Урале осталась без главного хирурга
Хирурги единственной больницы Трехгорного написали заявления на увольнениеПодробнее
Сотрудники отделения хирургии подтвердили изданию увольнение начальника. Однако давать комментарии отказались.
«У нас город закрытый, у меня строгая установка никакой информации не давать», — сказал собеседник агентства.
Хирурги медсанчасти № 72 в Трехгорном в конце августа в массовом порядке написали заявления об увольнении. Сотрудники больницы были недовольны высокими нагрузками и маленькими зарплатами.
Как написало агентство, больница является частью Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и не подчиняется областному минздраву. Получается, что ставки врачей в медсанчасти ниже, чем в среднем по отрасли. Кроме того, медики не могут приватизировать служебное жилье.
Заместитель главврача больницы в Трехгорном Сергей Рожков признал существующие в медучреждении проблемы. Однако информацию об увольнении сотрудников не подтвердил. В свою очередь местные власти обещали помочь врачам. Однако 4 сентября стало известно, что заявление об увольнении заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина было подписано.
Трехгорный — закрытый город, который находится Челябинской области. В нем живут более 30 тысяч человек.