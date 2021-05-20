СМИ: двухлетний мальчик чуть не умер во время ритуального обрезания в Петербурге

Ритуальное обрезание чуть не привело к смерти двухлетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Во время процедуры у ребенка остановилось сердце. Его удалось спасти.

Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Операция по обрезанию крайней плоти проходила под местной анестезией. После этого у мальчика начались судороги, и врачи вызвали бригаду скорой помощи», — сказал собеседник.

Пятый канал уточнил, что все произошло в поселке Парголово Выборгского района 18 мая. Обрезание делали в частном медицинском центре по желанию родителей ребенка. Во время процедуры мальчику резко стало плохо. По данным издания, он пережил 10-минутную остановку сердца. Его смогли реанимировать и экстренно госпитализировали в Петербургский педиатрический университет. Сейчас его состояние оценивают как крайне тяжелое.

Врачи сообщили о случившемся в полицию и Следственный комитет. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда по неосторожности». По данным «Фонтанки», сейчас из медицинского центра изымают медицинскую документацию.