Двух человек задержали в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России

В Риме задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Итальянские карабинеры заявили, что офицер при российском посольстве и офицер ВМС Италии арестованы по обвинению в шпионаже. Их имена и должности не раскрываются.

Задержание произошло вечером во вторник. По данным издания, итальянец передавал в посольстве документы в обмен на деньги российскому офицеру.

Газета напомнила, что последний большой скандал, связанный со шпионажем и представителями России, произошел еще во времена СССР. Документы пытались украсть у итальянской компании, которая занималась производством оружия и бронетехники. Тогда арестовать собирались пять человек. Среди них были два предполагаемые агента КГБ и один сотрудник болгарской разведки. Однако этим людям в итоге удалось избежать ареста.