СМИ: два самолета чуть не столкнулись в небе над Москвой
В Московской воздушной зоне едва не столкнулись два пассажирских самолета. Они допустили опасное сближение, когда летели навстречу друг другу. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники в авиаотрасли.
Лайнер авиакомпании Swiss возвращался из Женевы в Москву. Во время снижения на посадку в самолете активировалась система TCAS, которая предупреждает столкновения с другими бортами в воздухе.
В опасной близости находилось воздушное судно авиакомпании NordStar, которое вылетело из Москвы в Закинтос. Таким образом, сближение самолетов произошло, когда они двигались навстречу друг другу.
Столкновения удалось избежать. Подробности опасного сближения не известны. О том, по чьей вине возник риск того, что два пассажирских самолета могли врезаться друг в друга, также не известно.