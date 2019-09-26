СМИ: два самолета чуть не столкнулись в небе над Москвой

Лайнер авиакомпании Swiss возвращался из Женевы в Москву. Во время снижения на посадку в самолете активировалась система TCAS, которая предупреждает столкновения с другими бортами в воздухе.

В опасной близости находилось воздушное судно авиакомпании NordStar, которое вылетело из Москвы в Закинтос. Таким образом, сближение самолетов произошло, когда они двигались навстречу друг другу.

Столкновения удалось избежать. Подробности опасного сближения не известны. О том, по чьей вине возник риск того, что два пассажирских самолета могли врезаться друг в друга, также не известно.