СМИ: «Дом-2» вместе с Бузовой переехал на телеканал для девушек

Телеканал «Ю» взял под свое крыло телешоу «Дом-2». На новое место программа переехала вместе со звездными ведущими и «старыми» участниками.

Возобновление телестройки запланировано на середину апреля, узнал StarHit со ссылкой на собственный источник. Привлечь внимание зрителей призваны «старые» звездные участники и бессменные ведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина.

«Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только „зеленые“ участники, поэтому позвали звездных „старичков“», — сообщили изданию.

Телепроект «Дом-2» перестал выходить на ТНТ в декабре прошлого года. За 16 лет в эфире у передачи появились миллионы поклонников и такое же количество недоброжелателей. На проекте сыграли около 30 свадеб, а также родились 14 детей.

Многие участники после выхода за пределы телестройки стали известными артистами и блогерами.

В начале февраля в СМИ появлялась информация, что реалити-шоу «Дом-2» будут показывать на телеканале СТС Love. Источник StarHit утверждал, что после СТС Love проект захотят вывести на час-два на СТС.