СМИ: девушка, погибшая в прямом эфире блогера Reeflay, была беременна

«Что она с ним живет, я узнал сначала из этих дебильных видео», — отметил он.

Год назад девушка уехала из Краснодара, чтобы покорить Москву. «И теперь вот это случилось. Покорила, значит», — добавил бывший молодой человек погибшей.

Про будущего ребенка он узнал от самой Валентины. Молодой человек рассказал, что Reeflay не очень был рад перспективе стать отцом, поэтому девушка думала сделать аборт. Бывший возлюбленный признался, что не стал ее отговаривать.

«Они ведь там пили все, что горит, а что кололи и нюхали — одному богу известно», — добавил бывший возлюбленный жертвы.

По его словам, Валентина любила блогера, но тот «просто издевался над ней». Есть видео, где Reeflay распылил на девушку перцовый баллончик.

«Я когда увидел, хотел приехать руки и ноги ему сломать. Жалею, что это не сделал», — рассказал бывший молодой человек погибшей.

Девушка умерла рано утром 2 декабря, ей было 30 лет. Тело около часа пролежало на диване в прямом эфире Reeflay. Подписчики блогера начали звонить в полицию и скорую. В это же время звезда интернета болтала о жизни с фанатами. Когда медики приехали в съемную квартиру блогера, тот продолжил разговаривать в прямом эфире. Он завершил трансляцию только после приезда полиции.

Тело направлено на экспертизу. По предварительным данным, следов насилия нет. Следователи рассматривают две версии. Первая — переохлаждение. Сам блогер в эфире рассказал, что его подруга Валентина была заперта на балконе. Девушка испытывала проблемы с кишечником, поэтому он ее и закрыл. Блогеру грозит статья «Причинение смерти по неосторожности».

Вторая версия произошедшего — наркотики. Судя по видео, блогер находился в невменяемом состоянии.

Погибшая была на пятом месяце беременности.