СМИ: детей из многодетных семей предложили принимать в вузы вне конкурса

Госдума в марте рассмотрит законопроект о зачислении в вузы детей из многодетных семей в приоритетном порядке. Авторы инициативы полагают, что принятие документа станет реализацией задач послания Владимира Путина Федеральному собранию о поддержке многодетных семей.

Источник в парламенте сообщил газете «Известия» о том, что Госдума 17 марта должна рассмотреть законопроект «О внесении изменения в статью 71 ФЗ „Об образовании в РФ“». Документ предлагает дать абитуриентам из семей, где трое и более детей, преимущественное право зачисления в вузы по программам бакалавриата и специалитета. При этом выпускники должны успешно сдать вступительные экзамены.

Авторы законопроекта — вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, сенаторы Евгения Бибикова и Инна Святенко. Они заявили, что их инициатива вписывается в приоритеты государства, а именно поддержку многодетных семей. Об этом в своем послании Федеральному собранию в 2020 году говорил президент Владимир Путин.

«В послании отмечено, что в основе долгосрочной политики поддержки семьи должны стоять конкретные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются граждане, в том числе многодетные семьи», — сказано в пояснительной записке авторов.

Сенатор Инна Святенко уточнила, что законопроект нашел поддержку также в правительстве. По ее словам, Кабмин уже направил проект положительного отзыва в нижнюю палату парламента.