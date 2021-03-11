СМИ: державшую в шкафу дочь жительницу Карпинска признали вменяемой

Жительницу Карпинска, которая прятала новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом, будут судить за покушение на убийство. Ее признали вменяемой, сообщил портал «Екатеринбург Онлайн» со ссылкой на источник.

Специалисты пришли к выводу, что женщина осознавала свои поступки. Теперь ей предстоит суд.

Детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков заметил, что с точки зрения закона признанную вменяемой мать никто не сможет лишить родительских прав. Даже если ее признают виновной и лишат свободы.

«Ребенка могут оставить с ней. Для таких случаев в шестой женской колонии в Нижнем Тагиле есть дом ребенка», — заметил уполномоченный по правам ребенка в регионе. Он призвал дождаться решения суда, поскольку вариантов развития ситуации множество.

Третьего ребенка жительница Карпинска родила после развода с мужем. Новорожденную девочку она прятала в шкафу, а знакомым говорила, что она родилась мертвой.

Дочь женщина не кормила в надежде, что та умрет. Грудного ребенка обнаружили подруги нерадивой матери, которые пришли к ней в гости. Они вызвали полицию и медиков.

Девочка сейчас находится в доме ребенка, куда ее перевели из больницы. Она здорова, общительна и хорошо набирает вес.