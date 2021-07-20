СМИ: данные о почти 8 млн платежных операций SMS-activate утекли в Сеть

Злоумышленники начали распространять в интернете данные о 7,8 миллиона платежных операций SMS-activate. В базе есть части номеров банковских карт и сроки их действия. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

По данным издания, эту базу начали распространять в Telegram-каналах 16 июля. В ней 89 миллионов строк. Основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян заявил, что принадлежность информации к сервису SMS-activate можно подтвердить содержанием слитого файла. Собеседник газеты предположил, что данные ушли в Сеть, потому что лог-файл лежал в открытом доступе по прямой ссылке среди другой информации сайта SMS-activate.

Технический директор компании RuSIEM Антон Фишман объяснил, что с помощью этой базы владельцев карт можно атаковать фишинговыми письмами о якобы возврате части платежа. Один из источников «Известий» отметил, что злоумышленники, используя попавшие в открытый доступ данные, могут заразить устройства пользователей вирусом, который самостоятельно совершает небольшие платежи без их ведома.

Ранее менеджер ESET в России Михаил Бочаров рассказал, как можно узнать об утечке персональных данных в интернет.