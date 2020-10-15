СМИ: число пивных магазинов в России уменьшилось впервые за пять лет

За год в России на 15% сократилось количество точек по продаже разливного пива. Такое произошло впервые за пять лет. Сильнее всего число магазинов уменьшилось в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

Данные с 1 октября 2019 по 1 октября 2020 года в 15 городах-миллионниках проанализировал геосервис 2ГИС, сообщила газета «Ведомости». Точек, которые продают пиво в розлив, стало 10 436 — на 15% меньше.

С 2015 года их число каждый год увеличивалось на 10-20% в среднем, и уменьшение зафиксировано впервые. В Екатеринбурге, по имеющимся данным, количество магазинов уменьшилось ощутимее всего — на 70%. В Москве их стало меньше на 24%, а в Санкт-Петербурге — на 18%.

В большинстве своем речь идет не об отдельных пивных торговых точках, а о тех, что расположены в супермаркетах или алкомаркетах, отметили в «Опоре России». Отдельные специализированные пивные магазины среди предпринимателей по-прежнему популярны, и их число практически не изменилось.

В некоторых регионах работу пивных магазинов ограничили с началом пандемии коронавируса. И часть заведений снова открыться так и не смогла. Весной 2020 года вступил в силу закон о «наливайках», который запретил открывать бары малой площади в жилых домах. Кроме того, регионам дали право самостоятельно устанавливать более жесткие нормы. Все это могло повлиять на сокращение точек продаж пивной продукции.