СМИ: число новостроек в России выросло в 2 раза за год

В крупных российских городах число новостроек на раннем этапе возведения выросло в 1,5–2,5 раза в течение года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

По данным издания, застройщики вернулись к отложенным из-за ковидных ограничений проектам, что позволит стабилизировать взлетевшие из-за дефицита жилья цены. В Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ) газете рассказали, что с января по май 2021 года на российский рынок жилья вышло 1,6 тысячи новых проектов общей площадью 15,3 миллиона «квадратов». Это 15% от всего объема строительства жилых домов в России. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

«Активнее всего объем предложения на ранней стадии строительства вырос в Москве (в 2,5 раза), Санкт-Петербурге (2,2 раза), Екатеринбурге (2 раза), Самаре и Казани (1,8 раза), Тюмени и Новосибирске (1,5 раза)», — сообщил «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Несмотря на бурный рост строительства, эксперты все же прогнозируют рост цен на жилье на фоне подорожания стройматериалов. Замедлить этот процесс может ужесточение условий льготной ипотеки, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанса» Андрей Колочинский.