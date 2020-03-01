СМИ: чилиец запустил коптер над Кремлем и попал в полицию

В Москве задержали туриста из Чили, который запустил коптер над Кремлем. И дело даже не в Кремле, внутри МКАД их в принципе нельзя запускать без разрешения.

Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, 40-летнего гражданина Чили задержали на Красной площади после того, как он запустил коптер. Мужчина приехал посмотреть красоты России 29 февраля.

За запуск дронов без разрешения в Москве полагается административная ответственность. Если чилиец во время запуска не нарушил еще какую-то уголовную статью, он должен будет заплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В Москве в пределах МКАД в принципе запрещено запускать коптеры без разрешения. Этот приказ Минтранс опубликовал еще в декабре 2018 года. Но и разрешение выдается только в исключительных случаях, как отмечается на сайте мэра и правительства Москвы. На том же сайте говорится, что это нужно для обеспечения «высокого уровня безопасности жителей и объектов города».

Что касается Кремля, то по его периметру еще в 2017 году установили знаки с перечеркнутым беспилотником. Это означает, что запуск коптеров над главной достопримечательностью Москвы запрещен.