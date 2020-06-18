СМИ: Burger King задолжал больше 56 млн за аренду и уже лишился помещения

Burger King задолжал управляющим компаниям торговых центров 56 миллионов рублей за шесть месяцев 2020 года. Как узнали СМИ, против компании подали 27 исков, связанных с задолженностью.

По информации газеты «Коммерсант», сумма задолженности Burger King растет уже три года. Но еще год назад за ООО «Бургер Рус» числилось 22,56 миллиона долгов, теперь их сумма превысила 56 миллионов.

Среди истцов ООО «Бунинская аллея», которая управляет одноименным торговым центром в Москве, и ООО «Фирма „Рамис“ Лтд» — ТЦ Ego Mall.

Два консультанта на рынке недвижимости сказали газете, что «Бургер Рус» не платит собственникам и управляющим за аренду за период до введения режима изоляции и проценты от выручки с доставок уже во время карантина. Это решение в компании якобы объясняют пандемией. В «Бургер Рус» газете эту информацию не прокомментировали.

Из-за споров с арендодателями Burger King уже лишился помещения на Грузинском валу. Собственник помещения рассказал газете, что они согласились скорректировать договор из-за пандемии, но в ООО «Бургер Рус» не приняли новых условий.