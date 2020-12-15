СМИ: бросивший детей в Шереметьево мужчина вышел на свободу

«Он освободился. У него закончился срок из-за перезачета день за полтора нахождения в СИЗО. Десять месяцев ушли в зачет», — заявил собеседник агентства.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края признал мужчину виновным в оставлении детей в опасности и краже. Отца оставленных в Шереметьево детей приговорили к одному году трем месяцам колонии общего режима в конце ноября 2020 года. Он находился за решеткой с середины февраля, время содержание под стражей было учтено.

Мужчина в январе 2020 года прилетел со своими сыновьями пяти и восьми лет в Москву из Комсомольска-на-Амуре. Он оставил их в аэропорту с запиской. В ней россиянин написал, что не может заботиться о них. Спустя несколько часов этот человек улетел в Ростов-на-Дону, затем уехал в Батайск. Там он жил в местной гостинице. Эта история получила большой общественный резонанс. Дети вернулись к матери в Комсомольск.

Мужчина позже признался в краже денег у своей знакомой. При этом он был не согласен с формулировкой, что оставил детей в опасности.