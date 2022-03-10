СМИ: бразильские сериалы временно не будут показывать в России

Крупнейший в Бразилии телекоммуникационный холдинг Globo на время приостановит сотрудничество с российскими партнерами. Компания не будет продавать России права на демонстрацию своих сериалов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в холдинге.

«В настоящий момент российские телеканалы показывают телесериал «Во имя любви» и «Клон». На местных [российских] стриминговых платформах Globo представлен сериалами «Клон», «Проспект Бразилии», «Справедливость», «Железный остров» и «Тайные истины», — напомнило издание.

Издание добавило, что также Бразилия на неопределенный срок приостановит закупка прав на показ новых российских фильмов, сериалов мультфильмов.

Бразильские сериалы стали популярны в СССР в конце 1980-х годов, тогда зрители увидели теленовеллу «Рабыня Изаура». В 1990-е годы и в начале 2000-х российское телевидение активно покупало сериалы из Бразилии для показа .