Болгария вышлет российского дипломата по обвинению в шпионаже

«Российский дипломат объявленный персоной нон грата, должен покинуть Болгарию в течение 72 часов», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Болгарии.

В Болгарии заявили, что дипломат подозревается в сборе сведений о находящихся на учениях военнослужащих США.

В посольстве РФ в России заявили, что высылка российского дипломата из Болгарии безосновательна.

За последнее время это уже четвертый случай дипломатический скандал в российско-болгарских отношениях. Пятерых дипломатов по разным эпизодам высылали из страны за последний год.

В частности, два дипломата, которые были высланы из Болгарии из-за подозрения в шпионаже, оказались сотрудниками торгпредства. Дипломаты якобы с 2016 года искали инсайдерскую информацию о «планах модернизации болгарской армии». Посольство России в Софии заявило, что доказательств шпионской деятельности, которые бы подтверждали озвученные обвинения, предъявлено не было.