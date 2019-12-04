СМИ: болельщика «Спартака» Валеру Амиго задержали и увезли в Петербург

История с задержаниями Бевза началась сразу после игры питерского «Зенита» с московским «Спартаком», которая прошла 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Во время игры спартаковские фаны кричали в адрес форварда «Зенита» матерные лозунги, заводящим посчитали Бевза. Его задержали и отвезли в отделение полиции. Там на Бевза составили протокол — и отпустили.

Бевз вернулся в Москву. Через время в фан-клубе «Спартака» узнали, что Амиго разыскивает полиция, рассказал директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов. Его слова привел сайт «Чемпионат».

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«Сейчас, насколько я понимаю, Валера на Петровке, 38, его срочно экстрадируют в Петербург, якобы как свидетеля по уголовному делу. Говорят, что завтра отпустят обратно домой. Но разве не странно, что человека, у которого двое детей, просто так увозят в другой город», — рассказал Коршунов.

Бевза считают важным свидетелем по делу, открытому после драки фанатов в Санкт-Петербурге 12 мая. Очевидцы при этом утверждают, что Бевза в тот день в Питере не было.