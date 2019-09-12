СМИ: блогеров снова хотят наказывать за фейки
О планах общественников рассказал «Коммерсанту» глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
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Он напомнил, что еще в 2017 году блогера формально относили к редакции СМИ при ежесуточной аудитории свыше трех тысяч человек. В настоящее время такой нормы не существует. Малькевич подчеркнул, что ответственность за фейкньюс необходимо ввести в отношении авторов Telegram-каналов, групп в соцсетях и блогеров, на которых подписаны 10 и более тысяч человек.
Соответствующие рекомендации на этот счет Общественная палата намерена отправить в Госдуму до конца сентября. Вопрос с анонимностью авторов Telegram планируется обсудить позже.
Сейчас в законодательстве уже есть указание за ответственность за распространяемые в Сети недостоверные сведения. Однако, как полагают общественники, закон требует уточнения именно в отношении блогеров.
По словам депутатов профильного комитета, инициативу обсуждать можно, но торопиться с ее принятием не стоит. Привлекать к диалогу сообщество блогеров и журналистов, по мнению парламентариев, тоже пока рано.
Закон о приравнивании блогеров-трехтысячников к СМИ отменили в 2017 году. До момента прекращения его действия Роскомнадзор вел реестр таких блогеров.