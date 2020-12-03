СМИ: блогер Reeflay заявил, что непричастен к смерти подруги на стриме

Блогер Стас Решетников, который известен под ником Reeflay, опроверг свою причастность к смерти подруги на стриме. С молодым человеком уже побеседовала полиция.

Решетников заявил, что умершая у него в прямом эфире девушка принимала наркотики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Решетников во время опроса отрицал свою причастность к смерти его 27-летней знакомой. Он сообщил, что девушка принимала наркотики», — подчеркнул собеседник агентства.

Во время стрима Reeflay на YouTube утром 2 декабря Валентина Григорьева сначала лежала без сознания на полу квартиры блогера. Потом Решетников перенес ее на диван и в итоге провел трансляцию на фоне умершей подруги.

Соседи блогера рассказали «360», что Reeflay и Григорьева часто выпивали. Из их дома постоянно доносились крики и звуки драки. То же самое было и в день смерти девушки.

СК начал доследственную проверку после случившегося. Сотрудники ведомства в том числе выяснят достоверность появившейся информации о том, что блогер бил свою знакомую.