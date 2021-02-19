СМИ: бизнесу предложили разрешить регистрироваться без офиса

Компаниям могут разрешить регистрироваться без офиса. Достаточно будет электронной почты. Этот вопрос сейчас прорабатывают профильные ведомства, сообщили «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Андрея Белоусова.

Как пишет издание, нововведение позволит бизнесу сэкономить на аренде помещения. Эта идея неновая: три года назад в Минэкономразвития предложили разрешить компаниям указывать при регистрации адрес почтового отделения, однако инициативу тогда не поддержали. В этом году к вопросу вернулись. По данным «Известий», им занимаются Корпорация «МСП», Минэкономразвития, Минфин и ФНС.

Из протокола совещания следует, что механизм введения Business ID для получения юридически значимых уведомлений нужно продумать до 1 марта. Издание пишет, что проблема снова стала актуальной в связи с массовым переходом на удаленку из-за пандемии коронавируса.

«Если компания зарегистрирована по адресу, где кроме нее числятся еще 40 тысяч юрлиц, ФНС уделяет ей особое внимание. Это повод для дополнительных проверок, то есть фактически создает лишние издержки для бизнеса. Кроме этого, цены на аренду подскочили, отсутствие необходимости платить за адрес поддержит бизнес, особенно в условиях кризиса», — приводят «Известия» слова исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина.

Партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе предупредил, что процедуру нужно проработать тщательно: нововведение повысит риски появления компаний без офиса и штата — и проверить реальность их существования будет сложно.