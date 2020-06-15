СМИ: бизнес в Москве пошел в гору после снятия ограничений

Москва возвращается к нормальной жизни после снятия ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. Деловая активность в столице бьет рекорды.

Деловая и потребительская активность в Москве в День России достигла рекордных с середины марта значений. Индекс достиг показателя в 7,9 пункта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные системы Tinkoff CoronaIndex.

За первые две недели лета оборот малого и среднего бизнеса в столице превысил значения «до коронавируса» на 6%. По России рост составил 8%.

Наибольшая активность предпринимателей зафиксирована в сфере развлечений, культуры и спорта. Здесь рост составил 148%. Оживились предприятия, торгующие одеждой, чьи показатели выросли на 95%. Услуги по недвижимости дали рост в 71%.

Салоны красоты выдали 61-процентное увеличение активности. У сферы здравоохранения и социальных услуг значение достигло 50%.

Эксперты считают, что в ближайшее время вырастут траты потребителей. Экономика тоже оживится, поскольку снизившийся из-за пандемии спрос будет только нарастать.

По мнению специалистов, у кризиса виден «свет в конце тоннеля». Люди почувствовали себя более уверенными и снова начали тратить.

В период пандемии россияне стали меньше пользоваться наличными деньгами: безналичная оплата в условиях распространения коронавируса безопаснее. Однако вероятность того, что в ближайшее время в России полностью откажутся от купюр, крайне мала.