СМИ: бизнес испугался, что Россия выпадет из глобального интернета

В России испугались законопроекта, который запрещает современные протоколы шифрования. Бизнес считает, что он равносилен отключению от глобального интернета. Борьба с шифрованием необходима — с ним возможность блокировки сайтов фактически сходит на нет.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям пришла к выводу, что из-за предложенных Минцифры поправок к закону «Об информации» под запрет попадут любые протоколы. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Если поправки примут в существующем виде, то формально пользоваться компьютерами и смартфонами будет незаконно. Работа информационных систем тоже встанет, что в итоге чревато «катастрофическими негативными последствиями».

После принятия закона нужно будет разрабатывать дополнения и изменения. Кроме того, всю криптографию из всех государственных информационных систем придется либо модернизировать, либо изымать. А это влечет за собой траты из бюджета.

В РСПП считают, что в итоге отечественные интернет-компании лишатся преимуществ, которые у них есть благодаря протоколам шифрования. У них снизятся конкурентные возможности и экспортный потенциал. В некоторых сферах шифрование и вовсе защищает трафик от злоумышленников: без него все персональные данные, информация по картам и трансакциям будут видны инженерам сети и IT-специалистам.

В Минцифпры пообещали рассмотреть отзывы и создать рабочую группу для доработки законопроекта. Борьбу с шифрованием в ведомстве назвали необходимой. Его распространение сведет к нулю возможность работы системы блокировки сайтов в РФ.

Эксперты заметили, что проблемы могут начаться при введении протоколов популярными платежными сервисами и интернет-магазинами.