СМИ: Белоруссия поставит в Россию дефицитное лекарство от рака

По данным издания, фармакологическое предприятие направило в Минздрав России документы на регистрацию лекарства для продажи в России. Препарат делают из ингредиентов белорусского и китайского производства. В России винкристин выпускают НМИЦ имени Блохина и «Верофарм».

Как рассказали «Ъ» онкологи, в России уже второй год не хватает этого лекарства, тогда как исключать его из схемы лечения раковых больных нельзя. Отечественные производители не заинтересованы в выпуске препарата из-за его высокой себестоимости и низкого уровня государственных закупок. Власти тратят на винкристин в год около 20 миллионов рублей. Это маленькая сумма по сравнению со всеми деньгами, которые государство направляет на закупки противоопухолевых препаратов.

«Белмедпрепаратам» также невыгодно производить лекарство для внутреннего потребления, поэтому предприятие решило выйти на российский рынок.