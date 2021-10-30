СМИ: белгородских первокурсников посвятили в студенты эротическими конкурсами

Первокурсникам двух вузов в Белгороде устроили посвящение в студенты на вечеринке с эротическими конкурсами. В одном из них два молодых человека целовались на сцене, в другом уже участвовали две девушки.

О студенческой вечеринке сообщил «Подъем». По неподтвержденным официально данным, участниками посвящения стали студенты Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) и Белгородского государственного технологического университета (БГТУ).

Издание уточнило, что студенты развлекались в клубе Under. Все мероприятия там проводятся для посетителей старше 18 лет.

В БелГУ изданию заявили, что оба вуза к этому никакого отношения не имеют, а также выразили мнение, что с этим клубом нужно разобраться властям.

«Безусловно, это безобразие. Я надеюсь, что с этим клубом кто-то разберется. Мы в ужасе от того, что молодежь так проводит свое время», — сказали представители университета.

По их словам, учащиеся там часто проводят время неподобающим образом. В самом клубе комментировать вечеринку не стали.