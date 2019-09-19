СМИ: банки в России получат функции коллекторов

Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разработали совместный законопроект, согласно которому все кредитные организации будут включены в реестр ФССП.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на концепцию закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», включение банков и прочих кредитных организаций в реестр позволит сотрудникам встречаться и звонить должникам, слать ему электронные сообщения и использовать «робота-коллектора».

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Пока банки могут лишь отправлять должникам электронные письма с напоминаниями. Можно также отсылать бумажные письма по почте или отправлять сообщения в «Личном кабинете».

Согласно новому законопроекту банк будет обязан в течение двух лет хранить всю переписку и аудиозаписи разговоров с должниками.

Если документ будет принят, то коллекторский рынок возрастет в два раза. Это усугубит проблемы должников.

Планируется, что закон примут уже в 2020 году.