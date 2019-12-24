СМИ: банки будут оценивать доходы россиян с помощью данных «Яндекса»

Платежеспособность российских заемщиков будут оценивать по новой системе. Для этого компания «Яндекс» создала проект совместно с ОКБ и «Эквифакс» — самыми крупными бюро кредитных историй в стране.

«Яндекс» будет предоставлять статистическую информацию о своих пользователях, а бюро — данные об их кредитной нагрузке, платежах и запросах на заем. Все сведения будут «смешиваться» и составляться в скоринговые баллы, которые получат специалисты банков, пишет РБК со ссылкой на источники.

«Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре „Яндекса“ <…> По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки», — пояснил представитель компании.

На основании этой информации можно будет судить о платежеспособности человека. При этом отмечается, что «Яндекс» и бюро кредитных историй не смогут иметь доступ к данным друг друга.

Сейчас новый сервис уже открыт в тестовом режиме для нескольких крупнейших российских банков. Например, доступ получил Совкомбанк, «Ренессанс Кредит», а «Открытие» использует аналогичный сервис.